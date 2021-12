Clima chuvoso deve continuar até a quinta-feira em Salvador

O clima chuvoso que se instalou em Salvador desde esta segunda-feira, 3, se estenderá até a próxima quinta, 6, segundo análise do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec).

A previsão para os próximos dias na capital baiana é de chuva fraca e moderada. Já entre sexta, 7, e domingo, 9, a massa de ar quente e seco ganhará força, o que deixará o céu parcialmente nublado com pouca chance de chuvas.

Ainda de acordo com o Cemadec, o fenômeno é ocasionado por ventos úmidos oriundos do Oceano Atlântico, que favorecem a ocorrência de chuvas e risco de alagamentos.

Solicitações de emergência

Até as 16h30 desta segunda, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebeu 35 solicitações de emergência sem vítimas: 1 alagamento de imóvel; 1 alagamento de área; 10 ameaças de desabamento; 1 ameaça de desabamento de muro; 7 ameaças de deslizamento; 7 árvores ameaçando cair; 2 árvores caídas; 2 deslizamentos de terra; 1 infiltração; e 3 orientações técnicas.

As equipes da Codesal seguem em funcionamento de plantão 24h. As solicitações podem ser feita pelo número 199, ligação gratuita, ou na sede do órgão, localizado na avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), s/n.

