Uma disputa por frango no supermercado Extra, da avenida Vasco da Gama, terminou em agressão na noite do último sábado, 12, em Salvador.

De acordo com um funcionário (que prefere não se identificar), o mercado estava cheio porque o estabelecimento teria feito uma promoção relâmpago, onde o quilo do frango saía por R$ 2,99.

Ainda segundo o funcionário, o bate-boca teria se iniciado por volta das 20h15, quando uma cliente acusou a outra de ter roubado sua mercadoria. E isso gerou muita gritaria no local.

"O rapaz estava acompanhado dos pais, quando viu a mulher gritando e acusando sua mãe de roubo. Foi aí que ele decidiu entrar na briga", conta.

A confusão, que durou cerca de 15 minutos, terminou após a intervenção de um segurança e de um fiscal da administração. "Um mercado enorme desse jeito e só tem três seguranças", disse.

Segurança

A falta de seguranças no estabelecimento é uma reclamação constante de funcionários e clientes. "O estacionamento é deserto e escuro. Eu conheço muitas pessoas que já foram assaltadas ali", disse o funcionário.

A assessoria do supermercado Extra enviou comunicado na tarde desta terça-feira, 15, e informou que uma equipe do estabelecimento comercial interviu no momento do desentendimento afim de restabelecer a ordem. Sobre as condições de segurança na unidade, o supermercado diz que opera com uma equipe de prevenção e mecanismos afim de coibir a ocorrência de delitos.

Veja o vídeo:

Surenã Dias Clientes se agridem por conta de frango em promoção

