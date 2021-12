Clientes são saqueados em salão de beleza na Graça

Clientes de um salão de beleza no bairro da Graça, em Salvador, foram surpreendidos na noite desta quarta-feira, 24, por dois assaltantes armados que invadiram o local e realizaram um assalto. Todos foram saqueados, mas ninguém ficou ferido.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o crime aconteceu pouco antes das 18 horas na clínica Deppeal, localizada na Avenida Euclides da Cunha.

De acordo com a polícia, funcionários do salão foram presos em um depósito localizado no piso inferior do estabelecimento. Além de dinheiro, cujo valor roubado não foi informado, os homens levaram objetos pessoas das vítimas, como celulares e até alianças.

Populares informaram à polícia que os homens fugiram em um veículo Citroen C3 de cor cinza, roubado de uma das clientes do estabelecimento. A polícia informou que realiza rondas na localidade para tentar localizar e prender os criminosos.

