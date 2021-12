Clientes e lojistas voltam a reclamar de alagamento em shopping

Lojistas e clientes que estavam no Shopping Paralela nesta segunda-feira, 26, voltaram a reclamar de um alagamento no segundo andar do estabelecimento comercial. Em outubro, além da água pelos corredores, o teto de algumas lojas ameaçou desabar. Uma delas, a cafeteria "Casa do Pão de Queijo" teve parte da estrutura destruída e voltou a apresentar infiltrações no forro.

Segundo as pessoas que transitavam no centro de compras, o motivo do vazamento teria sido as obras de expansão que estão sendo realizadas no terceiro piso, onde estariam afetando as estruturas. A água descia do teto das lojas até o chão, deixando-o escorregadia. Baldes foram utilizados para conter a goteira.

Um cliente, que preferiu não se identificar, disse que, em meio ao espaço ocupado pelas instalações da reforma e os pontos de vazamento, a sua avó, que é cadeirante, estava com dificuldades de se locomover. Um lojista, que também não quis se identificar, contou que a água estava praticamente em todas as lojas do andar, além do cinema.

Em nota, a assessoria do Shopping Paralela confirmou que o vazamento foi provocado pela infiltração da água da chuva nas obras de expansão e que o estabelecimento está tomando todas as precauções possíveis para atenuar os possíveis impactos (veja a nota completa abaixo).

Vazamentos provocaram goteiras

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

adblock ativo