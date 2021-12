Clientes de cartório no Comércio protestam contra serviço

Mais um protesto foi realizado na manhã desta terça-feira, 7, em Salvador. Desta vez, cerca de 150 pessoas fecharam o trânsito na Avenida Reitor Miguel Calmon, no Comércio, e fizeram um apitaço contra o serviço do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis.

Entre os manifestantes estão corretores de imóveis, despachantes e outros cidadãos que, inclusive, são provenientes de cidades do interior do estado. De acordo com o corretor Raphael Wilson, o órgão demora até três meses para liberar os documentos solicitados, contra o prazo de dois dias em outros cartórios.

"Este cartório só distribui 150 senhas por dia, então as pessoas têm de chegar 5h da manhã para conseguir atendimento. Eu cheguei às 7h e as fichas já tinham terminado", enfatiza Raphael.

Segundo o corretor, o cartório estava fechado desde o dia 30 de abril por conta de uma reforma, mas foi reaberto nesta segunda-feira, 6. Entretanto, voltou a ser fechado nesta terça.

Um oficial da polícia militar está no local para conversar com a tabeliã titular. Os participantes do protesto liberaram a pista e aguardam a negociação em frente ao cartório.

adblock ativo