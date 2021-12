Cliente flagra saída de produto antes da abertura de bazar

Os portões só seriam abertos às 9h deste sábado, 1º, mas centenas de pessoas já se aglomeravam desde a noite de sexta, 31, em frente ao Palácio da Aclamação, no Campo Grande, para aproveitar as ofertas do bazar promovido pelas Voluntárias Sociais da Bahia. Entretanto, quem desejava comprar um Playstation 4 por menos da metade do preço original teve dificuldades em adquirir o produto.

Um dos possíveis compradores, que chegou ao Palácio por volta de 20h de sexta, afirmou ao Portal A TARDE que as unidades do console foram esgotadas ainda durante a noite. O motivo, segundo ele, foi a aquisição dos produtos por pessoas "privilegiadas", que tiveram acesso ao bazar antes mesmo de abrir as portas aos consumidores que conseguiram um lugar na fila.

"Vim de Alagoinhas com minha mãe, de 64 anos, e trouxe banco, comida, capa e guarda-chuva. Eu e muitas pessoas que estavam esperando o Playstation 4 vimos as mercadorias chegando em um caminhão e os "VIPs" saindo do bazar com as compras feitas. As duas mulheres do vídeo (abaixo) entraram em um táxi e foram embora", denuncia ele, que desistiu de permanecer no local após ser informado por um segurança que o produto havia terminado.

Além disto, ele enfatiza que, por volta de 23h30, "o pessoal do caixa foi descansar, mas várias pessoas deixaram reservadas as melhores mercadorias para pegarem hoje (sábado) cedo". Segundo informações dos seguranças passadas ao leitor, estas pessoas seriam servidoras do Estado.

Por meio de sua assessoria de imprensa, as Voluntárias Sociais da Bahia informaram que as pessoas flagradas no Palácio da Aclamação na noite de sexta estavam trabalhando na organização do evento. Questionado sobre o fato de que pessoas estavam saindo do local com sacolas, o representante da instituição afirmou que isto será investigado.

Ainda segundo o assessor, por volta de 11h30 ainda havia Playstation 4 disponível para a venda. Apesar disto, quem conseguiu entrar no local afirmou que só restavam roupas e brinquedos.

O bazar oferecia 758 tipos de produtos recuperados pela Receita Federal, com preços a partir de R$ 1, além de descontos que variam de 50% a 70%. O Playstation 4 (PS4) que custa mais de R$ 2 mil, sairia por R$ 900. Entretanto, um dos possíveis compradores,

Confira o momento registrado pelo leitor:

Thaís Seixas, com informações de Teófilo Henrique Cliente flagra saída de produto antes da abertura de bazar

Por conta dos descontos, o bazar atraiu o interesse de um grande número de consumidores, que acordaram cedo e enfrentam a fila embaixo de chuva. Após a abertura dos portões, às 9h, a organização do evento liberou apenas a entrada de 20 pessoas por vez, que podem permanecer até 30 minutos no local.

Antes disto, a aglomeração em frente à entrada provocou tumultos, levando os policiais militares a utilizarem spray de pimenta para afastar as pessoas. Outros consumidores reclamaram de furtos durante a confusão.

A previsão da organização do evento é que cerca de 2 mil pessoas passem pelo local nos dois dias. Uma delas foi a servidora pública Larissa Botelho, que chegou no local às 4h30 deste sábado e já encontrou cerca de 80 pessoas. "Agora, o pessoal está furando a fila e tem uma aglomeração na porta, por isso já deve ter umas 300 pessoas na minha frente. Mesmo assim, eu acho que vale a pena, porque disseram que são muitos produtos com descontos e, por isso, é uma ótima oportunidade", disse ela, por volta de 8h30.

Veja como estava a fila por volta de 7h:

Thaís Seixas, com informações de Teófilo Henrique Cliente flagra saída de produto antes da abertura de bazar

Já o técnico de Segurança do Trabalho José Paranhos, que entrou na fila por volta de 4h, reclama da falta de organização do evento. "Não houve um planejamento em relação à ordem de chegada. A Polícia está presente mas não resolve nada, o pessoal vai terminar chegando às vias de fato", conta.

José Paranhos (ao centro) reclama da falta de planejamento para a fila

Foto: Teófilo Henrique | Ag. A TARDE

Conforme divulgado anteriormente, houve distribuição de senha para o acesso do público e, em caso de superlotação, o número de pessoas e o tempo de permanência foram limitados. Por conta da aglomeração, algumas pessoas ultrapassaram o limite da calçada e estão na rua, que teve de ser fechada após um extenso congestionamento na região.

A fila "oficial" alcança o final da rua Banco dos Ingleses, próximo à avenida Contorno.

adblock ativo