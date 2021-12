Cliente flagra oferendas em caixas do BB em Salvador

O que você faria se ao chegar nos caixas de autoatendimento do seu banco encontrasse oferendas para orixás? O local escolhido é no mínimo estranho, mas o fato ocorreu neste domingo, 27, em um bairro de Salvador.

A jovem Juliana Gomes Campos saiu para sacar dinheiro esta manhã em uma unidade do Banco do Brasil do bairro dos Mares, na Cidade Baixa, e se surpreendeu ao ver as oferendas espalhadas nos caixas eletrônicos do banco. Para registrar o fato, Juliana tirou fotos e as enviou para nossa redação. Nas fotos abaixo, as oferendas sobre dois dos três caixas da agência:

