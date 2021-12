Cliente de shopping tem até 21 para atender pedido de Natal

Os frequentadores do Shopping Barra podem, até o dia 21 de dezembro, atender a um pedido de Natal de uma das 6.500 crianças de 40 instituições carentes de Salvador que acolhem meninos e meninas de 0 a 12 anos. A ação faz parte do projeto Árvore dos Sonhos, realizada pelo shopping desde o ano 2000.

As Árvores dos Sonhos estão espalhadas pelos quatro pisos do Shopping Barra, decoradas com os cartões contendo informações das instituições, os dados das crianças e o seu desejo de Natal (brinquedo ou roupa). Todos os presentes são entregues e armazenados na Loja dos Sonhos, localizada no Piso L3 Leste, até o dia 21 de dezembro, para que nos dias que antecedem o Natal o shopping possa fazer a entrega na instituição com festa e a presença do Papai Noel.

Todas as crianças serão contempladas, mesmo que o cartão não tenha sido retirado pelo cliente, informa o shopping.

