Claudinha apoia ação que pede ajuda de Mark Zuckerberg para hospital baiano

A cantora Claudia Leitte resolveu aderir à campanha lançada pelo Hospital Martagão Gesteira para chamar atenção do cofundador do Facebook, Mark Zuckerberg. Nesta sexta, 28, a artista postou uma foto segurando um cartaz com hashtag da ação #HelloMark.

O objetivo da campanha é convencer Mark Zuckerberg a viabilizar a construção de uma nova ala de oncologia para as crianças atendidas pelo hospital. O investimento é estimado em US$ 9 milhões.

Para isso, a unidade de saúde pediu que os internautas, incluindo os artistas, façam postagens com a hashtag para que o pedido chegue até o cofundador do Facebook. O hospital também divulgou um vídeo de crianças atendidas na unidade de saúde pedindo a ajuda da Mark Zuckerberg.

Além de aderir ao movimento, Claudinha também convidou Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Anitta, Luciano Huck, Neymar, Hugo Gloss, Kaká, Marcos Mion, Fernanda Souza, Eliana, Carol Celico, Ana Hickmann e Thiaguinho a fazerem o mesmo. "Pessoal, a campanha #HelloMark do Hospital Martagão Gesteira já ganhou o Brasil e agora temos que ganhar o mundo, pra chegar no Mark Zuckerberg!", disse.

Ela já tinha apoiado a ação em junho, quando a campanha foi lançada.

Da Redação

