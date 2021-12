Clássico Ba-Vi terá esquema especial de transporte

Quinze ônibus extras estarão disponíveis para facilitar o retorno dos torcedores que irão ao estádio do Barradão assistir o Ba-Vi deste sábado, 4, às 16h. Os coletivos vão começar a circular a partir das 17h, informa a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Além dos ônibus extras, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) interditará, a partir das 14h, o tráfego de veículos na rua Artêmio de Castro Valente (via do estádio Manoel Barradas), duas horas e meia antes do início do clássico.

De acordo com a Gerência de Trânsito, a via será liberada após a dispersão total do público. A opção de tráfego para quem estiver na Estrada Velha do Aeroporto ou Via Regional é acessar a localidade de Canabrava, seguindo para o conjunto residencial Trobogy até chegar à avenida Paralela.

Agentes da Transalvador vão monitorar a área a fim de proporcionar mais segurança à circulação de pedestres e veículos, além de coibir estacionamento irregular.

adblock ativo