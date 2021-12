Clássico Ba-Vi terá esquema especial de trânsito e transporte

Um esquema especial de trânsito e transporte foi montado para atender aos torcedores que vão acompanhar o clássico entre Bahia e Vitória, no próximo domingo, 9. A partida será às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a via que margeia o Dique do Tororó, no sentido Barris, será interditada durante todo o dia, das 7h às 19h. Já a Ladeira da Fonte das Pedras sofrerá bloqueio das 13h às 19h. Cerca de 150 agentes de trânsito e transporte estão escalados para trabalhar na 'Operação BaxVi".

Foram estabelecidas também zonas de estacionamento para os torcedores. Quem for de carro ao estádio pode parar na Av. Bonocô, em frente à Codesal, sob o Viaduto dos Engenheiros, no lado esquerdo da rua Marquês de Barbacena, e na via que liga o Vale de Nazaré à Av. Joana Angélica.

Também serão abertos espaços para estacionamento na Av. Sete de Setembro, em ambos os lados, desde a Casa d’Itália até a Praça Castro Alves, além da Ladeira dos Galés, no sentido Brotas, e a Rua Djalma Dutra .

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), serão disponibilizados 12 ônibus extras da frota reguladora para facilitar o retorno dos torcedores.

Metrô

O metrô de Salvador também adotará esquema especial de funcionamento durante o domingo, em razão do aumento da demanda de passageiros por causa do Ba-Vi.

Segundo informações da concessionária que administra o metrô, houve reforço da equipe de atendimento nas estações das Linhas 1 e 2 e a bordo dos trens. O transporte metroviário possui duas estações bem próximas à Arena Fonte Nova (Campo da Pólvora – a 400 metros e Brotas – a 700 metros). O horário de operação do transporte será normal, das 5h à 0h.

Os torcedores do Vitória serão orientados a embarcar sempre no primeiro carro (vagão) dos trens. Os que torcem para o Bahia, time com mando de campo nesta partida, podem acessar os outros três carros do trem. A recomendação é que a torcida do Vitória desembarque na Estação Brotas e os torcedores do Bahia na Estação Campo da Pólvora.

A operação vai começar às 13h em todas as estações, seguindo até o retorno de todos os torcedores após encerramento da partida. A separação por carros também será realizada no retorno dos torcedores após o jogo.

Para evitar filas e garantir o uso integrado do metrô com os ônibus, a dica é adquirir o Cartão Integração, fazendo uma carga a partir de R$ 5,00 (valor que fica como crédito para pagamento da passagem). Quem já tem o cartão pode antecipar a recarga nas bilheterias das estações em operação ou nas máquinas de autoatendimento disponíveis nas estações Lapa, Campo da Pólvora, Acesso Norte, Rodoviária e Brotas. O cartão avulso, que dá direito a uma única passagem, também podem ser comprado antecipadamente em qualquer bilheteria. A tarifa é R$ 3,60.

Serviço do metrô

Onde embarcar: O torcedor poderá pegar o metrô em qualquer uma das estações das Linhas 1 e 2, e desembarcar na Estação Campo da Pólvora ou na Estação Brotas. Os torcedores do Vitória embarcarão sempre no primeiro carro (vagão) dos trens. Os que torcem para o Bahia, time com mando de campo nesta partida, podem acessar os outros três carros do trem. A recomendação é que a torcida do Vitória desembarque na Estação Brotas e os torcedores do Bahia na Estação Campo da Pólvora.

Horário de funcionamento: Funcionará em horário normal, das 5h à 0h.

Quanto custa: A passagem de metrô custará o mesmo valor que é praticado atualmente: R$ 3,60. Também será possível fazer a integração entre metrô e ônibus urbano ou metropolitano, pagando apenas uma passagem.

Acessibilidade: As estações e trens são totalmente acessíveis com rampas, escadas rolantes, elevadores, rota tátil, banheiro público, inclusive para Pessoas com Deficiência e atendimento com Agentes habilitados para condução e total apoio a essas pessoas.

