'Clarão' no céu de Salvador vira meme nas redes sociais

Um forte clarão no céu chamou a atenção dos moradores da capital baiana na noite desta terça-feira, 20. A luminosidade, ou o suposto meteoro, dividiu opiniões entre os internautas. Enquanto alguns demonstraram medo, outros encararam a situação na brincadeira, criando diversas montagens e memes nas redes sociais.

"Do jeito que Salvador é daqui a pouco tem a lavagem do meteoro só para ter mais festa. Amoo!!", brincou um internauta. "Meteoro que nada, são os saiyajins chegando na Bahia para curtir a ressaca do Carnaval", escreveu outro, referindo-se aos personagens do desenho Dragon Ball-Z.

Teve seguidor que chegou a cogitar que teria um Tsunami por conta do fenômeno. "Acordei, e sem Tsunami", publicou agradecendo. "Eu vou é dormir porque, com ou sem meteoro e tsunami, eu acordo às 5h30", disparou mais um.

Além dos bairros de Salvador, o clarão, que surgiu por volta das 22h30, também foi visto em algumas cidades do interior, como Feira de Santana e Itaberaba.

Suposto meteoro visto em Salvador. Eu poderia estar dormindo, mas estou aqui me perguntando sobre a possibilidade de 1 - ser um meteoro e 2 - cair no mar e gerar um tsunami na costa baiana, o que certamente me preocupa visto que moro na Cidade Baixa. #meteoro #salvador pic.twitter.com/sswuQm0NzW — Ítalo (@italooliveira) 21 de fevereiro de 2018

caiu um meteoro em salvador no dia que escolhemos o nome do gato: Zeus pic.twitter.com/hYv0M0TKkK — Ana Beatriz (@biiiapontes) 21 de fevereiro de 2018

Quando cai um Meteoro no meu país Salvador eu estava dormindo pic.twitter.com/U3PtiOe63u — Vou ali ser feliz e já volto (@pc_amarall) 21 de fevereiro de 2018

Nego tá especulando que esse meteoro em Salvador é Jesus Cristo voltando. VOCÊ ACHA QUE JESUS, O CRISTO, IA VOLTAR LOGO EM SALVADOR, DESGRAMA? — João Marcelo (@aaraujoao) 21 de fevereiro de 2018

Teorias para o suposto #meteoro que está rolando aí: Goku, Superman, Jesus. No momento as pessoas aguardam o Tsunami, mas na real amanhã eu acordo cedo de qualquer jeito, então partiu! #salvador pic.twitter.com/bJJeBlYgXZ — Arthur Arantes (@odragaogeek) 21 de fevereiro de 2018

Soteropolitanos avistam clarão no céu de Salvador na noite de ontem. Suposições apontam para a queda de um meteoro. Entendam: pic.twitter.com/SI4vLMhsse — Squad Boss Lady (@Ah_Lady) 21 de fevereiro de 2018

Parece que caiu um meteoro em salvador... To muito assombrado pq ainda não apareceu nada nos jornais pic.twitter.com/hArSh5ZIuf — Fernando (@Infernan_do) 21 de fevereiro de 2018

Tão rápido como o possível meteoro que caiu em Salvador são os memes com a história hahaha pic.twitter.com/FsDxdUg83Q — Victor Soares Lopes (@victorjaco) 21 de fevereiro de 2018

*moradores de Salvador veem forte 'clarão' no céu; relatos citam suposto meteoro* eu: pic.twitter.com/P9jyzfPFaq — Jéssica | 8 days (@xDMockingjess) 21 de fevereiro de 2018

Suposto meteoro em Salvador e nos tá como pic.twitter.com/GrFeZzQl8m — elisson (@ElissonSilva199) 21 de fevereiro de 2018

Sobre o meteoro em Salvador. pic.twitter.com/3P0fhCoJTg — Caio Costa (@blogcitario) 21 de fevereiro de 2018

Caiu um Meteoro da Paixão em Salvador! Fujam para as montanhas! pic.twitter.com/NbDKfEkVrW — Eduardo Sales Filho (@eduardo_sales) 21 de fevereiro de 2018

Um meteoro em Salvador ? pic.twitter.com/Okd6CJQYhy — Portal Gato Noticias (@Portalgatonotic) 21 de fevereiro de 2018

