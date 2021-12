Citando Caymmi, Rui Costa celebra dia de Iemanjá

Na manhã deste sábado, 2, o governador Rui Costa utilizou sua conta oficial no Instagram para homenagear Iemanjá. Neste dia, os fiéis se encontram no praia localizada no bairro do Rio Vermelho para entregar oferendas à Rainha do Mar.

Com foto da festa, o governador citou Dorival Caymmi na descrição da legenda: "Dia dois de fevereiro, dia de festa no mar".

adblock ativo