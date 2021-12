Cisne Branco ‘flutua’ sobre a Baía de Todos-os-Santos

O navio-veleiro Cisne Branco, da Marinha do Brasil, estará aberto a visitação pública gratuita nesta terça-feira, 15, das 14h às 18h. Incorporada às Forças Armadas no ano 2000, para representar a instituição em eventos internacionais, a embarcação está atracada no Porto de Salvador, no bairro do Comércio, Cidade Baixa.

Construído em Amsterdã, na Holanda, o navio possui 76 metros de comprimento, junto com 31 velas, suportadas por 18 quilômetros de cabos. Com capacidade para transportar 52 tripulantes, a embarcação de três mastros tem o casco de metal todo revestido por madeira.

Além de apreciar a arquitetura naval, o visitante será guiado por um dos tripulantes, que apontará algumas das curiosidades do navio, como uma moeda de 100 réis na base do mastro principal, cunhada em 1939, com a imagem do almirante Tamandaré, patrono da Marinha.

Comandante do navio, o capitão de mar e guerra João Alberto de Araújo Lampert conta que o Cisne Branco participou das comemorações pelos 500 anos do Brasil, quando cruzou o oceano Atlântico, reproduzindo a mesma rota utilizada pelos portugueses para chegar ao país.

O Cisne Branco também irá representar o Brasil no ano que vem, na Europa, durante a realização da regata de navios da modalidade “tall ships”, como são chamadas internacionalmente as grandes embarcações com propulsão à base de velas.

Visitação

De acordo com o comandante Lampert, a visitação do público ficará restrita apenas à área que faz parte do convés externo. O capitão da embarcação estima que cerca de duas mil pessoas devam passar pelo navio nesta terça. No ano passado, cerca de três mil visitaram o Cisne Branco, durante dois dias, segundo ele.

“Esse é o tipo de programação que não tem contraindicação ou recomendações especiais. É um programa para todas as pessoas”, adiantou. “A única observação que fazemos está relacionada aos cuidados que os visitantes acompanhados por crianças devem ter”, acrescentou.

Lampert frisa que, além de servir como navio-escola para novos tripulantes, o Cisne Branco exerce a função de promover maior interação com a sociedade. “Então, quem visita o navio tem a oportunidade de conhecer, além da estrutura, um pouco da rotina da tripulação”, adiantou.

Na avaliação do comandante, as velas do navio são os itens que mais chamam a atenção de quem visita as instalações da embarcação. “Porque é um navio que remete aos tempos das grandes navegações, que começaram nos primórdios da humanidade e, até hoje, são mantidas”, disse.

O comandante frisa que a participação nos eventos internacionais faz do Cisne Branco uma “embaixada flutuante” do Brasil. “A gente espera representar muito bem o Brasil, em uma ocasião que, também, serve como uma troca de experiências entre as tripulações”, concluiu.

Características

