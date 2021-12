Cirurgias são suspensas por falta de soro no Roberto Santos

As cirurgias eletivas (procedimentos feitos sem urgência) agendadas para a manhã desta terça-feira, 9, no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) foram adiadas devido ao baixo estoque de soro fisiológico. A situação foi denunciada por profissionais e pacientes da unidade.

O trabalhador autônomo Almir Alves, 40, conta que a angioplastia do pai, Miraldo Alves, 69, marcada para esta terça foi adiada por falta da substância. Segundo ele, desde a noite desta segunda, 8, Miraldo está em jejum.

"Só no início da tarde fomos informados sobre o adiamento. Estou preocupado, porque ele tem isquemia no pé e talvez seja preciso amputar. Quanto mais demorar, será pior", disse.

O rapaz é de Ipirá, região centro-norte da Bahia, e há 20 dias se desloca para Salvador para acompanhar o pai.

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) confirmou, por meio de nota, que alguns procedimentos foram adiados e informou que a medida foi tomada para garantir a realização dos procedimentos de urgência e emergência.

De acordo com o órgão, o estoque do produto chegou a um nível crítico devido ao atraso na entrega e também por uma demanda excessiva de atendimentos durante o feriado de Corpus Christi. Mas já estaria sendo normalizado, nesta terça, e as cirurgias começaram a ser retomadas.

Para o presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed), Francisco Magalhães, o estoque baixo representa um problema de gestão, comum em todo o serviço de saúde. "Às vezes, falta ampola de dipirona, que custa menos de R$ 2. Há medicamentos caros na unidade, mas não há os mais baratos, por falta de planejamento", opina.

Familiares de pacientes internados também reclamaram da falta de produtos como álcool, papel-toalha, sabão e fraldas geriátricas.

Leitos de UTI

A falta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) também vem afetando os pacientes internados no HGRS. A aposentada Gisélia Costa, 89, aguarda por uma vaga desde domingo.

Segundo José Costa, 53, Gisélia foi entubada após agravamento do quadro de saúde, mas mesmo assim permanece na enfermaria.

"A recomendação do médico, que encaminhou minha mãe para aqui, foi que ela fosse direto para a UTI. Mas não sabemos quando haverá leito", afirmou. De acordo com o rapaz, outras quatro pessoas entubadas aguardam vaga.

Sobre a falta de leitos, a Sesab informou que se trata de um problema que afeta todo o país e ponderou que 265 leitos que estavam inativos por motivo de obras ou falta de profissionais foram abertos este ano, 70 deles no Hospital Roberto Santos.

A secretaria não informou prazo para a transferência dos enfermos em estado grave que aguardam pela vaga. Também não revelou o número de pessoas que estão na fila. O hospital conta com 690 leitos. Destes, 144 são de UTI e semi-intensivos.

