Cirurgias do 'Orelhinha' são suspensas na capital baiana

Um impasse entre o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) e a organização não governamental (ONG) Projeto Orelhinha, de São Paulo, fez com que 19 cirurgias de otoplastia (correção de "orelhas de abano") fossem suspensas por tempo indeterminado em Salvador. Outras 114 operações agendadas até agosto de 2015 também foram adiadas.



No último dia 3, o Cremeb emitiu um comunicado recomendando que os médicos do estado não participassem do projeto. Contudo, os motivos não foram esclarecidos.



O coordenador nacional da ONG, Marcelo Assis, afirma que o Hospital Lithocenter - onde as cirurgias são realizadas - foi notificado após o envio da nota. Por isso, as operações foram suspensas.



"A ONG existe há quatro anos e atende na Bahia há três meses. O conselho alegou que estamos fazendo propaganda da medicina, sendo que não lucramos nada com o serviço", disse Assis, ontem, após uma reunião com o presidente do Cremeb, José Abelardo de Meneses.



Em contrapartida, Meneses afirma que faltam esclarecimentos acerca do projeto. "Não constam informações sobre a equipe que participa das cirurgias, sobre a triagem do pré-operatório nem sobre o acompanhamento pós-operatório", listou.



Ainda segundo Meneses, a ONG se comprometeu a enviar os documentos que elucidam as questões. Estes serão encaminhados ao Conselho Federal de Medicina. Não foram estabelecidos prazos para que as cirurgias sejam

remarcadas.



"Criei expectativa e, de repente, cancelaram. É frustrante. Estava ansioso para corrigir um defeito que me incomoda desde criança", relatou o supervisor de transportes Sidney Alves, 38.



Valor



O procedimento custa entre R$ 6 mil e R$ 10 mil em clínicas particulares. Com a ONG, o preço gira em torno de R$ 1.600 - revertido para pagamento do ambiente hospitalar, materiais e equipe. O projeto atende todas as faixas etárias a partir de 7 anos.



O Sistema Único de Saúde (SUS) também realiza o serviço. Mas, segundo a ONG, não atende 100% da demanda. "É por isso que existimos. A maior parte das pessoas que nos procuram não consegue agendar pelo SUS", afirmou Marcelo Assis.

adblock ativo