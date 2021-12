Ciro Gomes é vaiado ao criticar Lula na Bienal da UNE

O ex candidato a Presidência da República, Ciro Gomes (PDT), foi vaiado durante a 11ª edição da Bienal da União Nacional do Estudantes (UNE), nesta quinta-feira,7, em Salvador.

Sendo coberto por vaias e gritos de "Volta para Paris", Ciro, que também foi chamado de corrupto por um grupo de estudantes, se exaltou e rebateu.

“Eu não sou [corrupto], não. Eu estou solto, 38 anos de vida pública, nunca respondi por nenhum malfeito. Eu sou limpo. Eu sou limpo. Engole essa, engole essa”, disse. E na sequência, repetiu por três vezes: “O Lula está preso e eu tô aqui, babaca”.

O ex-candidato estava participando da conferência "Censura, liberdade de expressão e fakenews" onde também foram convidadas Paula Lavigne (produtora cultural e Movimento 342), Laura Capriglione (Jornalistas Livres), Manuela D’Ávila (ex-deputada federal PCdoB-RS), Cecilia Boal (atriz, diretora e roteirista), Elisa Lucinda (atriz).

A 11ª Bienal da UNE começou nesta quarta e segue até domingo. A primeira edição do encontro, que é o maior evento estudantil da América Latina, também aconteceu na capital baiana em 1999, assim como a de 2009.

A programação conta com debates a aida traz uma programação cultural no Wet n’ Wild por onde passarão nomes como Djonga, as cantoras Márcia Castro e Márcia Short, com o projeto Xarás, nesta quinta-feira, 7, OQuadro e Baiana System, na sexta-feira, 8, Francisco El Hombre, Cortejo Afro em homenagem a Gilberto Gil e ÀTTOOXXÁ, no sábado, 9, sempre a partir das 23h. Toda programação é gratuita e aberta ao público.

