Circulação dos transportes metropolitanos será suspensa até o dia 29

O decreto que determina a prorrogação de medidas mais restritivas para a capital baiana e alguns municípios inseridos na Região Metropolitana de Salvador foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, 20.

Com as medidas , a circulação dos meios de transporte metropolitanos será suspensa das 19h as 5h até o dia 29 de março.

A circulação dos meios de transporte metropolitanos aquaviários, como ferry boat e lanchinhas, deverá ser suspensa nos dias 20 e 21 de março. A suspensão também vale das 20h30 às 5h de 22 de março a 29 de março, ficando vedado o funcionamento nos dias 27 e 28 de março.

Apenas o funcionamento das atividades consideradas essenciais continuará permitido até as 5h de 29 de março.

adblock ativo