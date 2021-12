Circulação de ônibus na Ribeira será regularizada na segunda

Além da preocupação com a falta de água, devido o rompimento da adutora da BR-324, na quarta-feira, 1º, os moradores da Ribeira têm mais um motivo de angústia: a oferta de ônibus no final de linha do bairro.

Moradora do local, Marta Araújo, 74 anos, afirma que os transtornos "estão grandes". Ela defende que a caminhada até a Baixa do Bonfim oferece riscos, devido a falta de segurança.

"Aqui [final de linha] moram muitos idosos. Poderiam, pelo menos, vir aqui, fazer o retorno e ir embora. Estamos pegando táxi, o custo está alto", reitera.

Segundo o diretor-administrativo do Sindicato dos Rodoviários, Raimundo Carneiro, o trajeto oficial dos ônibus deve ser regularizado na próxima segunda-feira, 6, após uma reunião agendada com a Secretaria de Segurança Pública durante a manhã.

"Se colocarmos para ir ao final de linha da Ribeira e acontecer outro acidente, o problema vai se agravar e vamos parar tudo. Já basta o cobrador que está entre a vida e a morte por causa das queimaduras no corpo", frisa Raimundo.

Os veículos deixaram de passar pelo local na última sexta, 3, quando um ônibus foi incendiado, após a morte de um garçom.

