Circuitos do carnaval recebem aplicação de inseticida contra o Aedes aegypti

Agentes de combate às endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), iniciaram nesta quinta-feira, 9, a borrifação de inseticida para o controle do mosquito Aedes aegypti na região dos circuitos oficiais do Carnaval. As equipes iniciarão a aplicação a partir das 18h nos circuitos Barra/Ondina e Centro, e às 4h desta sexta-feira, 10, no Pelourinho.

Segundo informações da Secretaria de Comunicação (Secom), as ações pré-carnaval seguirão até 21 de fevereiro nas localidades dos circuitos tradicionais (Barra/Ondina, Centro e Pelourinho) e nas comunidades que receberão a folia nos bairros. Entre os dias 2e 9 de março, os agentes de endemias retornarão aos locais para fiscalização do ciclo pós folia.

