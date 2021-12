Circuitos do Carnaval de Salvador vão ter Wi-Fi gratuito

Os foliões que vão aproveitar ou trabalhar nos circuitos do Carnaval de Salvador vão poder contar com conexão wi-fi gratuita através da rede #CONECTA_SALVADOR. No último fim de semana, durante o Fuzuê e o Furdunço, mais de 21 mil pessoas se conectaram gratuitamente à internet.

A conexão vai ficar disponível até a quarta-feira de cinzas. De acordo com a prefeitura, este ano, a cobertura da rede wi-fi gratuita será 20% maior do que em 2017, quando foi oferecido pela primeira vez o acesso à internet gratuitamente.

Além dos circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho), os camarotes destinados às pessoas com deficiência, localizados na Piedade e em Ondina, e o Camarote Público, também contarão com internet gratuita.

A Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel) também vai disponibilizar links para a transmissão do Carnaval de Salvador através do canal YouTube.

