Circuito histórico-cultural faz sucesso na orla de Salvador

Uma aula de história ao ar livre com formato de excursão, o Rolé Brasil reuniu dezenas de pessoas na Barra, na manhã deste sábado, 8. A 2ª edição do passeio histórico-cultural na capital baiana explorou a arquitetura, geografia e economia da orla.

A aula teve início no Farol da Barra, referência náutica e turística que "separa" o Atlântico da Baía de Todos- -os-Santos. O ponto de encontro foi o Museu Náutico da Bahia. Depois, professores, soteropolitanos e turistas seguiram para o Forte de Santa Maria, Instituto Mauá, Forte de São Diogo e, por fim, a Igreja de Santo Antônio da Barra, onde a excursão foi encerrada.

Doutor em história e coordenador de pesquisa do projeto, Rodrigo Rainha foi um dos professores-guia do circuito. Ao lado do também doutor e professor William Martins, ele também responde pela produção de textos para o Rolé Brasil.

Durante a caminhada, os guias e curadores explicaram para o público a história da cidade, fazendo referências históricas aos pontos turísticos, como o nome do bairro, o papel da baía e do Porto de Salvador.

Conforme Rainha, os roteiros do Rolé Brasil são sempre pensados de forma que possam ser feitos a pé, onde o público é levado a uma aula ao ar livre: "A rua é a sala de aula. O quadro é a paisagem urbana e o papo é sobre história, geografia, cultura, arquitetura, urbanismo e meio ambiente. É também sobre a alma e a identidade da cidade".

São Paulo (22/10) e Fortaleza (5/11) são as próximas cidades a receber o projeto. O Rolé volta a Salvador no dia 19 de novembro, mas ainda não teve o roteiro divulgado. O primeiro circuito promovido pela iniciativa na capital baiana ocorreu em junho, quando foi contada a história de Castro Alves, Caymmi e Jorge Amado.

Experiência única

A estudante de geologia Marisa de Sá, 20, classificou a participação no Rolé Brasil como uma experiência única: "É a primeira vez que participo de uma atividade assim. Acho importante, porque é uma forma lúdica de aprender. A gente faz o passeio e agrega conhecimentos sobre a nossa cidade".

O paulistano Victor Ribeiro, 26, que está visitando a cidade, também aprovou. "Foi uma coincidência estar aqui hoje (sábado), gostei muito. Já estive em Salvador antes, mas não tive a chance de conhecer a cidade desta forma, com explicações sobre contextos históricos e arquitetura. É uma maneira 'bacana' de aprender sobre o lugar que estamos conhecendo", considerou.

