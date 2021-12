Circo Picolino ganha lona nova e festeja nova etapa

Coberto agora com uma lona laranja e azul novinha em folha, o Circo Picolino, que fica na orla do bairro de Pituaçu, comemorou a novidade, na quinta-feira, 13, com um ritual de levantamento da colorida cobertura.

Há mais de 30 anos, o circo-escola Picolino é um dos símbolos da resistência de artistas circenses que se engajam no trabalho de transmitir os saberes de arte, especialmente a crianças e adolescentes carentes. No ritual de levantamento da lona estiveram presentes representantes de dez instituições que fazem um trabalho social, entre elas a Bagunçaço, Conexão Vida, a Escola Picolino e o Projeto Axé.

O coordenador do circo, Anselmo Serrat, explica que a proposta principal do circo é a transformação do espaço num laboratório de formação de gestores. "Trabalharemos com dez organizações que realizam um trabalho de arte e educação. Essas organizações estarão gerindo esse espaço, trazendo seus trabalhos e criando uma relação entre as instituições", disse.

Segundo Anselmo, a partir desse compartilhamento de gestão, novas ideias serão levadas por meio dos jovens que vão estar movimentando o espaço da Picolino.

"Nossa escola continuará com o trabalho de arte, educação e de formação circense, compartilhando o espaço como um todo", afirmou.

Retorno

Apesar de enfrentar dificuldades para manter as atividades, Anselmo diz que o espaço tem um baixo custo e que, quando as instituições iniciarem as atividades - após uma experiência de seis meses, durante os quais cada educador e cada jovem participante será mantido pela sua organização -, passe a haver um retorno financeiro para a manutenção do espaço.

"Um espaço como esse, todo reformado, é muito bom para a cidade. Aqui acontecem diversas apresentações artísticas, como espetáculos de dança, circo, música. Queremos que este seja um canal de comunicação das instituições que trabalham com arte e educação e estamos abertos para receber grupos que desenvolvem trabalhos nas comunidades", disse.

Conforme o coordenador da Picolino, a conquista da lona e da reforma foi resultado de um edital que o circo venceu ainda no governo passado. "Conseguimos administrar os recursos de forma que está dando para reformar todo o espaço, colocando telas novas, consertando telhado, banheiro, cozinha, escritório, cantina e a estrutura de segurança".

Nos dias 29 e 30 próximos, o circo estará aberto ao público, com apresentações artísticas e exposições gratuitas, das 14h às 19h.

"Cada instituição apresentará o trabalho que realiza e, no espaço menor, será montada uma exposição, com mais detalhes do que elas fazem no dia a dia", acrescenta Anselmo.

'Ritual do levantamento' comemorou a aquisição da nova cobertura (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

adblock ativo