Circo Picolino abre curso de férias

O Circo Picolino está com inscrições para o curso de férias: "Curso Básico de Circo", que oferece aulas de malabaris, acrobacia, monociclo, trapézio fixo, corda indiana, contorção e equilíbrio em arame. As aulas, que começam no próximo dia 8 e seguem até o dia 1º de fevereiro, custam R$ 160 e acontecem às terças e quintas das 14h30 às 17h30, no próprio circo, localizado na Avenida Otávio Mangabeira, no bairro de Pituaçu, em Salvador.

Também estão abertas as inscrições para o curso regular de "Balé Aéreo em Tecido". As aulas também começam no dia 8, mas seguem durante todo o ano, sempre às terças e quintas das 17h30 às 19h ou das 19h às 20h30.

Mais informações pelo telefone (71) 3363-4069.

