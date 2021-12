Cinema deve voltar a funcionar até quinta-feira, diz diretor

O Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, deve retomar as atividades até esta quinta-feira, 6, segundo informações do cineasta Cláudio Marques, diretor do espaço.

Em viagem à Europa, com apresentação do longa Depois da Chuva no International Film Festival Rotterdam (IFFR), Cláudio Marques respondeu a equipe do portal A TARDE através do facebook. O cineasta disse que essa foi a primeira vez, em cinco anos, que o espaço sofreu com ação de assaltantes.

Cerca de cinco mil pessoas deixaram de frequentar o espaço desde o último sábado, de acordo com Marques. Ele acrescentou que ainda não foi feito o balanço dos gastos para a recuperação da rede elétrica do cinema.

