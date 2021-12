Cineasta usa algemas em protesto contra jubilamento na Ufba

Um jornalista e cineasta pernambucano deu início a um protesto contra o jubilamento do mestrado em Cultura e Sociedade que frequentava na Universidade Federal da Bahia (UFBA), nesta quinta-feira, 8. Ionaldo Araújo decidiu utilizar correntes e algemas na reitoria da Ufba, no bairro do Canela, para manifestarsua insatisfação com a decisão da Ufba.







Ao lado dele existem duas faixas com os dizeres " O estado de direito foi quebrado pela Ufba" e "Reintegração já", escritas, segundo ele, "em protesto contra o desmando que vem sofrendo na universidade desde o ano passado". De acordo com Ionaldo, o jubilamento aconteceu "sem direito à defesa".







Em resposta às acusações, a assessoria de imprensa da universidade disse que o jubilamento ocorreu após a reprovação em duas cadeiras do mestrado. “Todo o processo foi perfeito do ponto de vista jurídico e acadêmico. Ele teve a chance de se defender mas isso não aconteceu. O processo foi revisto diversas vezes e a decisão foi pelo jubilamento em todas elas. O assunto chegou a ser levado à procuradoria Geral da República, o que prova que todo o processo é perfeitamente legal”, informou o professor Marco Antônio, da assessoria da Ufba. Ainda segundo ele, "o aluno não está apto a continuar no curso, e esta decisão é definitiva”.









