Cine Martaguinho é inaugurado no Hospital Martagão Gesteira

Um novo espaço voltado para amenizar o estresse e a ansiedade causados pela hospitalização das crianças atendidas pelo hospital Martagão Gesteira foi inaugurado, nesta sexta-feira, 31, pela Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil, mantenedora da unidade, localizada no bairro do Tororó.

O Cine Martaguinho possibilita o lazer com uma programação cultural e lúdica, beneficiando, mensalmente, cerca de 240 crianças e adolescentes, entre 3 e 16 anos e acompanhantes. São oito sessões mensais.

O projeto foi desenvolvido pelo serviço de psicologia do hospital, em parceria com a equipe de enfermagem, equipe médica, serviço social, nutrição e fisioterapia.

Foram investidos cerca de R$ 47,5 mil, patrocínio da empresa Monsanto por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).

Presidente da Liga Álvaro Bahia, Carlos Emanuel Rocha comemora: “É mais uma conquista, com foco em humanizar o cenário hospitalar. Aqui, 60% das crianças atendidas são de famílias que vivem com renda de um salário mínimo ou menos. Para muitas – 70% delas vêm do interior – é uma primeira oportunidade de ter contato com a cultura, com o cinema, com os filmes”.

Moradora de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, Amanda Menezes, 12 anos, que trata uma leucemia há pouco mais de um ano, aprova a iniciativa. “Nos ajuda a esquecer o que passamos durante o tratamento”, disse.

De acordo Anne Galvão, da coordenação de psicologia, os filmes são pensados para auxiliar no tratamento: “Podemos trabalhar diagnóstico, preconceitos e conceitos e, após o filme, ter uma sessão terapêutica conjunta”.

Reforma

A Secretaria de Comunicação do governo estadual divulgou, nesta sexta, que a segunda etapa das obras de requalificação do Martagão Gesteira será iniciada na próxima segunda-feira.

O documento que garante o início das intervenções foi assinado em solenidade com a primeira-dama do estado e presidente das Voluntárias Sociais da Bahia, Aline Peixoto, e o presidente da Liga Álvaro Bahia.

O valor de R$ 2,7 milhões investido nas obras foi arrecadado com um show da cantora Ivete Sangalo, realizado em novembro do ano passado, e um convênio assinado com a Secretaria Estadual da Saúde.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo