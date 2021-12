Cine-debate discute hoje 'A Transgeneridade e a Mídia'

Acontece nesta quarta-feira, 3, no Teatro Gregório, a 3ª edição do projeto "De Transs Pra Frente", um ciclo de oficinas e debates sobre identidade de gênero, gênero e sexualidade, organizada por uma rede de pessoas trans ativistas de Salvador.

A iniciativa tem o apoio do projeto "Cores e Flores para Tita", capitaneado pela fotógrafa Andréa Magnoni. O ingresso é no sistema pague quanto puder e 80% da renda será revertida para o "Transviando O ENEM".

O cine-debate dessa edição, que acontece a partir das 18h, vem com o tema "A Transgeneridade e a Mídia". Haverá o lançamento do curta-metragem "De Transs Pra Frente", do diretor Ted Ferreira, e a performance "Emoldurada", da atriz e performer trans Jenny Müller.

O evento terá a participação de Teresa Rocha, publicitária e fundadora da página "Bonita Também"; Genilson Coutinho, que é fotógrafo e editor chefe no site Dois Terços; e Hilcélia Falcão, secretária de Planejamento Editorial do Jornal A TARDE, com mediação de Théo Meireles, homem trans e jornalista na Rede Bahia.

adblock ativo