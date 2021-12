Cinco shoppings definem valor de estacionamento; confira!

Cinco shoppings de Salvador já definiram os valores da cobrança pelo uso do estacionamento em seus estabelecimentos. São eles: Salvador Norte Shopping, Salvador Shopping, Shopping da Bahia (antigo Iguatemi), Center Lapa e Piedade. O primeiro, a partir desta segunda-feira, 22, passa a cobrar R$ 5 (pelas duas primeiras horas) e R$ 1 (a cada hora ou fração adicional), no caso dos carros. Já para as motos, o valor será de R$ 1 (por hora).

O Salvador Shopping, por sua vez, cobrará R$ 6 (pelas duas primeiras horas) e R$ 1 (a cada hora ou fração adicional). No caso das motocicletas, o valor será igual ao do Salvador Norte Shopping; ou seja, R$ 1 (por hora) e será iniciada também na próxima segunda-feira.

O terceiro shopping, o da Bahia (antigo Iguatemi), também passa a cobrar nesta segunda, para carros, o valor de R$ 6 (pelas duas primeiras horas) e R$ 1 (pelas horas subsequentes); para motos, o custo nas duas primeiras horas será de R$ 4 e R$ 1, para as demais horas. Quem perder o ticket terá que desembolsar R$ 15.

O estacionamento vip, com manobrista, terá preço diferenciado:

R$ 10 (as duas primeiras horas) e mais R$ 5 para as horas subsequentes. O pernoite de carro, por sua vez, será de R$ 30. O mesmo valor será cobrado dos proprietários de motos.

Nove pontos de pagamento, localizados próximos às saídas dos estacionamentos B (Renner), B2, C, D, D2 (Outback), E, F2 (Cinema) e I1, serão disponibilizados no Shopping da Bahia, que possui 3.502 vagas. Os pagamentos podem ser realizados em cartão de débito ou dinheiro.

Em todos os estabelecimentos, haverá uma tolerância de 30 minutos antes da cobrança. Os shoppings comunicaram, por meio de nota, que iniciaram uma campanha interna nesta sexta-feira, 19, para informar os clientes sobre a cobrança.

Já o Center Lapa e o Piedade, que também começam a cobrar na segunda, o valor será de R$ 8 nas duas primeiras horas e R$ 3 pela hora adicional ou fração. Para motos o valor será de R$ 5 para as duas primeiras horas e R$ 2 para hora adicional ou fração.

O procedimento deverá ser seguido pelos outros estabelecimentos filiados à Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), de acordo com presidente regional da entidade, Edson Piaggio.

Compensação

Entre os termos do acordo em troca da liberação oficial do documento que autoriza a cobrança está a construção de 30 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), que serão repassados para o município e atenderão 15 mil crianças; a montagem de um centro de monitoramento de trânsito; e a instalação de semáforos inteligentes em vários corredores da cidade.

Além desses serviços, orçados em R$ 108 milhões, o acordo prevê o aumento do tempo de tolerância, de 15 para 30 minutos; a permissão para a Transalvador atuar dentro dos estabelecimentos, multando e guinchando os carros cujos condutores desrespeitem vagas prioritárias; implantação de vigilância eletrônica e reforço na presença de seguranças para proteger os clientes dos estabelecimentos.

Segundo a prefeitura, "foi um vitória. Em tese, os shoppings poderiam cobrar sem dar qualquer contrapartida ao município, já que foi uma decisão do STF e não caberia mais nenhum recurso". Segundo Piaggio, a negociação favorável ao município surgiu porque "os shoppings entenderam que interessava contribuir com a sociedade de Salvador".

Piaggio nega ter havido acordo extraoficial para compensar os benefícios obtidos pela prefeitura na negociação. A reportagem tentou, mas não conseguiu ouvir o secretário de Urbanismo, Sílvio Pinheiro.

