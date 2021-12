Cinco sariguês fazem ninho em torre do Santuário no Imbuí

Cinco sariguês foram encontrados na manhã desta quarta-feira, 10, por um funcionário do Santuário Diocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro do Imbuí. A fêmea fez um ninho para os quatro filhotes na torre do sino da igreja, por causa da baixa movimentação no local.

De acordo com Valter dos Santos, a torre só passa por manutenção quando ocorre algum evento na igreja. Após ver os animais, outro funcionário acionou a polícia para realizar a remoção. Durante esse tempo, os homens tentaram capturar os sariguês.

"Nós tentamos colocar eles em uma caixa de papelão, mas a mãe estava muito agressiva", disse Valter. Por volta das 11h55, a mãe e os quatro filhos conseguiram sair e escaparam por uma área de mato, próximo ao Santuário.

*Sob supervisão da jornalista Thaís Seixas.

