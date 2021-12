Cinco são presos com 116 pedras de crack e armas na Saúde

Uma equipe da Polícia Militar prendeu, no final da tarde desta quinta-feira, 15, cinco pessoas com 116 pedras de crack e dois revólveres calibre .38, com seis munições cada e R$ 125,75, em uma residência na rua do Alvo, no bairro da Saúde.

A ação ocorreu após uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas na localidade. Ao chegar no local, viram Romário de Jesus Gomes, de 19 anos, sentado em um banco em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação da viatura, ele correu para a casa, provocando a abordagem policial.

Dentro da casa, foi encontrada a droga, sob responsabilidade de Ivan Fábio de Oliveira Lima Junior, 21, Wendell Cerqueira Oliveira, 31, Renato de Oliveira Amorim, 22, e uma mulher de prenome Ana Cláudia.

Durante as buscas na residência, Ivan informou que havia uma residência nos fundos. Lá também foram encontrados um revólver calibre .32 com seis munições intactas, duas facas, seis aparelhos celulares, um rolo de papel alumínio, um frasco de pó "Royal" e diversas embalagens plásticas para acondicionar a droga.

As cinco pessoas foram detidas por tráfico de drogas e conduzidas para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

