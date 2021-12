Cinco são baleados em festa 'paredão' na Cidade Nova

Cinco pessoas foram baleadas durante uma festa do tipo paredão no bairro Cidade Nova, em Salvador, na noite deste domingo, 9.

De acordo com o major Edmilton Ricardo dos Reis, comandante da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), as vítimas foram atingidas nas pernas e uma pessoa de raspão no peito. Segundo ele, os casos não foram graves.

Uma das vítimas, identificada como Emerson Rocha dos Santos, 24 anos, foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. As demais - três homens e uma mulher - foram levadas para o Hospital Ernesto Simões Filho, no Pau Miúdo.

Um deles foi identificado como Derenilson Santos Nascimento, 38 anos. Os demais não tiveram os nomes revelados.

O major disse que não há informações sobre as circunstâncias do crime, mas que moradores da região disseram que as vítimas têm envolvimento com o tráfico de drogas.

