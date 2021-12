Cinco presos fogem da Penitenciária de Mata Escura

Cinco presos fugiram do Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, neste domingo, 27. Eles escaparam por um buraco feito no banheiro de visitantes. Até a manhã desta segunda, 28, nenhum tinha sido recapturado. A fuga foi percebida ao ser realizada a verificação dos internos após as visitas.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), os detentos não deveriam entrar nesse espaço para visitantes, que dá acesso ao teto do Complexo Penitenciário e que tem ligação com a ala de enfermaria.

A Seap informou que seis agentes penitenciários fazem a segurança durante o horário de visita, que acontece entre 8h e 16h no domingo. Apesar disso, nenhum agente fica na porta do banheiro, controlando entrada e saída dos visitantes, já que os profissionais ficam do lado de fora da ala reservada para encontro dos internos com os familiares.

A direção do Complexo Penitenciário suspeita que houve facilitação de familiares de presos na fuga. Por isso, será aberto inquérito policial para apurar o fato. Quando forem recapturados, os detentos passarão por novo julgamento por conta da fuga, segundo a direção.

Os presos que fugiram foram identificados como Flávio Bastos Carneiro, Lucas Oliveira de Jesus, Evanildo Mascarenhas Santos, Douglas Barreto Medrado e Edson Silva Fonseca.

A Seap não soube informar quais delitos foram cometidos pelos criminosos. Eles estavam detidos no módulo 5 do Complexo Penitenciário, onde são abrigados 449 internos.

Nesta segunda, agentes penitenciários inspecionam o presídio para identificar se há outros buracos e objetos que possam ser utilizados em novas fugas. Os presos também são recontados nesta manhã.



E devido a fuga o diretor do complexo, Everaldo Carvalho, informou que as visitas aos presos do módulo cinco, estão suspensas nesse fim de semana. Ele tomou essa decisão para ajudar nas investigações e para evitar novas fugas. "As visitas acontecem dias de sexta e sábado, no domingo apenas um dos módulos recebe visitas, num esquema de revezamento", disse Everaldo.



Confira as imagens dos fugitivos:

