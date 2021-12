Cinco pessoas são baleadas em atentado na Mata Escura

Cinco pessoas, entre elas um adolescente de 15 anos, foram baleadas na noite da terça-feira, 26, na rua Direta da Mata Escura, no bairro da Mata Escura, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicação das Polícias Civil e Militar (Stelecom), as vítimas estavam no meio da rua quando foram atingidas por disparos deflagrados por quatro homens.

Segundo relato das vítimas, os criminosos chegaram em duas motos e começaram a atirar. Uma das baleadas, Ana Paula Ribeiro dos Santos, de 38 anos, estava comprando acarajé com o filho de 15 anos, que também foi ferido, e o marido, quando os criminosos iniciaram o atentado.

A polícia ainda não sabe quem era o alvo dos bandidos, nem a motivação do crime.

Além de Ana Paula e o filho, Carlos Eduardo dos Santos Nascimento, 25 anos, também foi baleado na coluna. O pai dele disse, em entrevista para uma emissora de televisão, que o filho está sem os movimentos das pernas.

Outras duas pessoas foram baleadas: Henrique dos Santos da Silva, 25 anos, atingido nas costas na região lombar e Cleide André Santos, que foi ferida na perna direita. As vítimas foram levadas para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula. Não há mais detalhes do estado de saúde das vítimas.

