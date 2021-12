Cinco pessoas são baleadas durante atentado em Plataforma

Três homens e duas mulheres foram baleados na noite desta quinta-feira, 7, no bairro de Plataforma, em Salvador. De acordo com a polícia, o ataque ocorreu por volta das 21h30, no Largo do Bariri, próximo a um bar e uma igreja evangélica.

De acordo com a polícia, as vítimas estavam no local quando dois homens em uma motocicleta chegaram atirando. Os disparos foram efetuados pelo passageiro da moto, que atirou em quem passava pela área.

Quatro dos feridos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Escada e transferidas, por volta das 23h30, para o Hospital do Subúrbio. Eles foram identificados como: Elaine Lima de Santana, 30 anos, baleada na perna esquerda; Querinaldo Santos, 32, baleado no braço esquerdo; Rogério de Souza Ferreira, 27, baleado nas pernas; e Weslei Marques Sanches dos Santos, 24, baleado no abdômen.

A quinta vítima é uma mulher identificada como Sandra Virgínia Lima, 39 anos, baleada no braço direito e socorrida por moradores diretamente para o Hospital do Subúrbio. Segundo a unidade médica, todas as vítimas passam bem.

A dupla responsável pelo atentado fugiu após os tiros e não foi identificada porque usava capacete. A 29ª Delegacia de Plataforma investiga o caso. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas.

