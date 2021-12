Cinco pessoas são baleadas durante ataque na Mata Escura

Uma mulher identificada como Nilbi Lenir Santana da Luz, 40 anos, e outras quatro pessoas, ainda não identificadas, foram baleadas na madrugada deste sábado, 18. O ataque foi na Segunda Travessa São Miguel, no bairro da Mata Escura, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar (PM), suspeitos, dentro de um veículo, teriam se aproximado do grupo e efetuado disparos de arma de fogo contra as pessoas que estavam em uma calçada. As vítimas foram socorridas por moradores para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Por meio de nota, a PM informou que não foi acionada no momento do crime e só teve conhecimento do caso depois que os baleados deram entrada no hospital. A 48ª Independente de Polícia Militar (CIPM) intensificou o policiamento no bairro e faz diligências com a intenção de localizar os autores do crime.

Até o momento, ninguém foi preso. A 11ª Delegacia Territorial (DT) investiga o crime.

