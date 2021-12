Cinco pessoas ficam presas em elevador de hospital na Pituba

Cinco pessoas ficaram presas em um elevador da Fundação Bahiana de Cardiologia, no bairro da Pituba, na manhã desta segunda-feira, 1º. De acordo o subtenente do Corpo dos Bombeiros Hildo, o equipamento parou no primeiro andar da unidade de saúde após uma queda de energia.

As pessoas foram retiradas sem ferimentos pelos bombeiros e técnicos de uma empresa que fornece manutenção a elevadores. Segundo o subtenente, foram registradas outras dez ocorrências de pessoas presas em elevadores nesta manhã no bairro da Pituba. Ninguém ficou ferido.



De acordo com a Coelba, foram registradas duas quedas de energia em parte da Pituba, entre 7h22 e 7h26 e 7h54 e 8h11 desta manhã. Segundo a assessoria da concessionária, a falta de energia foi causada pela chuva que atinge Salvador nesta manhã.

adblock ativo