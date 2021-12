Cinco pessoas ficam feridas em desabamento de muro da LIP

>> Você está enfrentando algum problema com as chuvas?



Cinco pessoas ficaram feridas após um muro de contenção da Ligação Iguatemi-Paralela, próximo ao Shopping Salvador, desabar em cima de um ônibus da empresa Boa Viagem, linha Fazenda Coutos - BR-324, na manhã de sexta-feira, 9, de acordo com a Defesa Civil.



Segundo os agentes da Samu, o caso mais grave foi da auxiliar de escritório Érica Conceição Cardoso, que teve um corte profundo embaixo do olho esquerdo. A professora Rita de Cássia Andrade Nascimento, 36, teve escoriações no braço e pescoço. Já a auxiliar de serviços gerais Ana Maria Reis Araújo, 22, feriu o braço, perna e pé. Outros dois feridos não tiveram o nome revelado, mas também não correm risco de morte, de acordo com a Defesa Civil.



Agentes da Transalvador informaram que o solo encharcado não aguentou e deslizou, derrubando o muro e atingindo o ônibus. O trânsito no viaduto e no mergulho da LIP foi interditado e congestionou o tráfego na região. O viaduto é utilizado pelos motoristas que saem da Tancredo Neves para acessar a avenida ACM, sentido Rodoviária, e o mergulho atende quem vem da Tancredo Neves e da ladeira da FIB para acessar a ACM, sentido Lucaia e Rótula do Abacaxi. Como o viaduto e o mergulho estavam interditados, quem utilizou essas vias deveria seguir pelo viaduto Luís Eduardo Magalhães acessando a Paralela, sentido Centro, e seguir pelo viaduto Nelson Dahia para chegar na ACM.

O diretor de obras da Superitendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop) Benedito Leite informou que a prefeitura vai tomar providências junto com o Salvador Shopping para analisar a área e discutir quando a via pode ser liberada para o tráfego. De acordo com a assessoria do shopping, a obra foi doada ao governo municipal, cabendo a este a conservação da mesma.

O arquiteto da Defesa Civil Aroaldo Rodrigues esteve no local do acidente no final desta manhã e pediu a interdição da pista adjacente ao mergulho da LIP. Esta via é acessada pelos motoristas que saem do Salvador Shopping sentido avenida ACM e também quem trafega pela avenida Tancredo Neves em direção ao shopping. De acordo com o arquiteto, o muro de contenção apresenta sinais de risco como rachaduras e inclinação. "O muro de contenção não está seguro. A qualquer momento, pode ceder tudo", informou Rodrigues.

A opção para os condutores que saíram do shopping foi subir no canteiro que dá acesso à avenida Tancredo Neves, para reclamação de muitos motoristas, como a advogada Heloísa Andrade, 31 anos. De acordo com ela, a manobra terminou prejudicou, pois a distância para acessar o viaduto Luis Eduardo Magalhães ficou extensa.

Desabrigados - Quarenta e oito famílias estão desabrigadas na capital baiana por causa das chuvas que caem na cidade desde a última quarta-feira, 7. Dessas famílias, 36 residiam no bairro de Águas Claras e tiveram suas casas alagadas na madrugada de quinta, 8. De acordo com a assessoria da Defesa Civil, 18 famílias foram levadas para o Colégio Municipal Iraci Fraga, no próprio bairro, e as demais estão alojadas em casas de parentes e amigos.



Técnicos da Codesal cadastraram as famílias desalojadas nesta manhã. As casas atingidas pela chuva também foram vistoriadas na sexta para calcular os estragos.



Os moradores da rua da Glória, em Águas Claras, responsabilizaram uma empresa de carro-pipa pelo alagamento. Segundo eles, a empresa construiu uma encanação estreita para escoar a água da chuva, o que contribuiu para o alagamento na rua. O proprietário da empresa não quis receber a equipe de reportagem para falar sobre o assunto.



Nesta manhã, técnicos da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucop) voltaram ao bairro para desobstruir o canal que encheu com as chuvas e causou o alagamento dos imóveis. Na quinta, o nível da água estava muito alto e não foi possível fazer a desobstrução do canal, conforme informações da Defesa Civil.



As outras 12 famílias desalojadas residiam em diversos bairros da cidade e ficaram desabrigadas na quinta. Elas foram encaminhadas para a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Direitos do Cidadão (Setad).



Lauro de Freitas - A localidade conhecida como Lagoa da Base, em Lauro de Freitas, alagou e quase todas as casas foram atingidas. Quem não teve a residência invadida pela água, ficou ilhado com o alagamento em toda rua.





A chuva congestionou o trânsito em vários pontos da cidade na sexta-feira

Não sair - No início da manhã, a Transalvador orientou os motoristas a ficarem em casa, evitando sair com os veículos, já que há "grandes inundações" em vários pontos da cidade por causa da chuva de sexta, de acordo com nota divulgada pelo órgão. Os principais pontos de alagamento nesta manhã, segundo a Transalvador, foram nas avenidas ACM, Barros Reis, Heitor Dias, Frederico Pontes, Paralela e Bonocô.



Ainda de acordo com a Transalvador, mais de 130 agentes de trânsito estão nas ruas, mas "contra inundações nas vias, não há o que fazer a não ser evitar as áreas inundadas".



A Avenida ACM alagou nos dois sentidos. Agentes da Transalvador orientavam o tráfego dos motoristas que seguiam em direção ao Iguatemi. Apenas ônibus passavam pela via, enquanto os veículos eram desviados para o passeio da avenida.



Na direção contrária, alguns condutores se arriscaram na contramão após avistas os pontos de alagamento.





Alagamento; a situação ficou crítica na Avenida ACM nos dois sentidos

Por conta dos transtornos causados pela chuva, o telefone da Coelba ficou congestionado com o volume de consumidores ligando para reclamar da interrupção de energia. Por conta disso, a empresa priorizou os atendimentos referentes a falta de energia. O número para atendimentos é o 0800 071 0800 e os clientes devem escolher a opção 2 para registrar o problema. Para agilizar, é necessário ter o número do contrato ou CPF do titular da conta.



Educação - As aulas na rede municipal continuam suspensas na sexta, de acordo com nota divulgada no site da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secult).



As aulas estão mantidas na rede estadual, mas 20 escolas em Salvador e Região Metropolitana estão fechadas por conta da chuva. São unidades no Subúrbio, Plataforma, Praia Grande, Sete de Setembro, Camaçari, Simões Filho, Dias D'Ávila e outros bairros. Os colégios Manoel Novaes, no Canela, Thales de Azevedo, no Costa Azul e Bolivar Santana, no CAB, são alguns dos que estão sem aula.



Tempo - A previsão da meteorologia é que a chuva continue durante todo o dia, com possibilidade de trovoadas. O tempo deve melhorar a partir de sábado, 10, mas ainda pode chover no fim de semana em Salvador. A temperatura deve variar entre 24º e 32º C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



*Com informações de Sidnei Mattos, Meire Oliveira e Euzeni Daltro | A TARDE

