Cinco homens são presos após operação em Valença

Cinco homens foram presos em flagrante durante uma operação da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Valença) nesta sexta-feira, 1º, no município de Valença. Eles foram autuados por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e roubo. Batizada de ¿Mangue Limpo¿, a operação foi deflagrada nesta quinta, 31, e chegou a deter 15 pessoas.



Tiago José Santos da Silva, 22 anos, Luiz Carlos de Jesus Santos, 27, Darlan de Oliveira Nogueira, 26, Tarchito Humberto Santos Lopes, conhecido com ¿Tacum¿, 23, e Anderson Marcos Teixeira Lopes, o ¿Andinho¿, foram presos portando três revólveres calibre 38, munição, 47 tabletes de maconha, aparelhos de DVD e vários telefones celulares. Todo o material foi apreendido.





Com os outros dois, foi encontrado um revólver, calibre 32, municiado. A dupla foi conduzida para o Ministério Público.

