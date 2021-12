Cinco homens explodem cofre de posto em Porto Seco Pirajá

Cinco homens explodiram o cofre de um posto de gasolina na BR-324, na altura de Porto Seco Pirajá, durante a madrugada desta segunda-feira, 19. A ação aconteceu por volta de 4h.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), ainda não se sabe o valor levado pelos criminosos.

De acordo com funcionários, ouvidos na manhã de hoje por A TARDE, o cofre foi esvaziado na última sexta, 16, e só tinha o dinheiro do final de semana.

No momento do crime, só um segurança estava no local. Ele não ficou ferido.

