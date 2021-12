Cinco homens assaltam agência bancária na Caixa D'Água

Cinco homens assaltaram, por volta de 12h, uma agência da Caixa Econômica Federal, no bairro da Caixa D'Água, em Salvador, nesta terça-feira, 5. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) os suspeitos entraram na agência, renderam os seguranças, assaltaram os clientes e levaram o dinheiro dos caixas do banco. Não foi divulgado o valor levado.

As investigações estão sendo feitas pela Rondesp, Polícia Civil e 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). O assaltantes levaram as armas dos seguranças, três revólveres calibre 38, os coletes e os rádios de comunicação. Os suspeitos também levaram objetos pessoais de clientes e funcionários do banco, como celulares e correntes, informou a Stelecom.

