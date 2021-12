Cinco ciganos são detidos por porte ilegal de armas

Para o delegado José Bezerra, diretor do Departamento de Homicídios (DHPP), ainda é prematuro afirmar que os cinco ciganos presos na manhã desta sexta-feira, 19, em Simões Filho (Grande Salvador), participaram das mortes dos irmãos gêmeos Cézar Silvio e Silvio Cézar Carvalho Santos, 45 anos, na última quarta-feira, 17, na Baixa do Tubo, em Cosme de Farias.

Djalma Alves Lemos, 56, o sobrinho dele, Jairo Cerqueira, 35, Lenival dos Santos Gama, 62, e os filhos, Iran ,29, e Genivaldo dos Santos Gama, 42, foram detidos em flagrante por porte ilegal de arma, quando policiais civis cumpriam seis mandados de busca e apreensão nas casas deles.

Nos imóveis, foram apreendidas 12 armas e 436 munições de vários calibres, R$ 22 mil em dinheiro e algumas cadernetas com anotações.

"Fomos verificar a procedência de algumas informações que nos passaram. A princípio, eles não têm associação com este crime", disse Bezerra, ao ser questionado sobre o envolvimento dos presos nas mortes dos gêmeos.

"Instauramos um inquérito e não descartamos nenhuma hipótese com relação a autoria desse crime. Não podemos antecipar mais informações para não trazer prejuízos às investigações", completou o diretor.

Além dos mandados cumpridos nos imóveis dos presos, buscas e apreensões foram feitas na casa de Nildo dos Santos Gama, também filho de Lenival. Ele não estava na residência e é procurado pela políca.

O delegado José Bezerra revelou que a operação realizada em Simões Filho faz parte de uma série de ações que visam coletar informações que leve a Polícia Civil chegar ao paradeiro dos autores e possíveis mandantes das execuções do cinegrafista Cézar Silvio e o do advogado Silvio Cézar.

Segundo ele, embora os presos sejam ciganos, até o momento, nada indica a ligação deles com os suspeitos de matar os irmãos. Com relação as outras mortes ocorridas em 2014, Bezerra disse que os procedimentos estão sendo analisados.

Ele não soube informar se os nomes dos presos estão entre os investigados pelas Delegacias de Simões Filho, Dias D'Ávila e São Sebastião do Passé.

Advogado fala

O advogado Abdon Abbade, defensor dos ciganos, disse que seus clientes não têm participação nas mortes dos gêmeos.

Conforme ele, os grupos de ciganos nem se conhecem. Já com relação às armas apreendidas pela polícia, Abbade falou que elas são utilizadas para defesa própria. "Faz parte da cultura cigana. Eles trabalham viajando, são comerciantes e precisam andar armados", declarou.

Coincidentemente, o advogado é o mesmo que defende um homem de prenome Gilmar, irmão de Jair Ferraz de Almeida, morto em 2014, por Jaílton Carvalho Santos, 41, irmão dos gêmeos.

Gilmar é apontado pela família de Jaílton como o mandante das mortes dos cinco integrantes das família. Abbade disse que ainda não conversou com Gilmar sobre as acusações.

