Cinco cidades do Recôncavo baiano ficarão sem água nesta terça-feira

Os municípios de Cruz das Almas, Muritiba, Governador Mangabeira, Cachoeira e São Félix, localizados no Recôncavo baiano, ficarão sem água nesta terça-feira, 26. O fornecimento será interrompido a partir das 6 horas.

Em nota, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou que será realizada manutenção na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Muritiba e, por esse motivo, o serviço será interrompido.

A previsão é que o serviço seja concluído às 21h do mesmo dia, quando o abastecimento começará a ser retomado de forma gradativa, nas localidades afetadas, com expectativa de plena regularização em até 48h após o término do serviço.

Em Cachoeira, somente os bairros do Tororó, Ladeira da Cadeia, Alto do Cucuí, Alto Túnel e Quebra Bunda serão afetados. Os imóveis que contam com reserva de água compatível com as necessidades de consumo dos seus moradores o abastecimento estará mantido.

Até que o fornecimento seja completamente regularizado, a Embasa orienta que os moradores façam uso racional da água armazenada nos reservatórios.

adblock ativo