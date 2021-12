Cinco casas de festa infantil são interditadas em Salvador

Foram interditadas na quinta-feira, 20, cinco casas de festas infantis durante operação de fiscalização em Salvador. De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) a operação efetuada pelo órgão, ocorreu para verificar as instalações dos planos de emergência das casas de festas infantis de Salvador.

As casas Planeta Festa, Casa Mágica Buffet Infantil e Na Selva, localizadas no Caminho das Árvores; o Buffet Eterna Magia, no Rio Vermelho e a Kid's Clube, no Caminho de Areia foram interditadas por agentes da Sucom. Ainda conforme o órgão municipal, a sansão foi aplicada com base no Decreto Municipal 23252/2012 que estabelece normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico.

O secretário municipal de urbanismo, Silvio Pinheiro, falou sobre a importância da existência do plano de segurança. "É de extrema importância que estabelecimentos como estes instalem em suas dependências o Plano de Segurança para Situações de Pânico (PSSP), visando a preservação das vidas das pessoas", disse. O PSSP também deve conter a prevenção e proteção contra a ocorrência de incêndios nas edificações, minimizando as probabilidades de propagação de fumaça e do fogo e garantindo as condições de desocupação em situações de emergência.

No último dia 7, o buffet infantil Na Selva, sofreu um incêndio provocado por um curto-circuito em um ar-condicionado localizado no segundo andar do empreendimento, onde ficavam brinquedos. O fogo se alastrou pelos outros andares do imóvel, que tem quatro andares. O imóvel ficou totalmente destruído e as festas foram canceladas.

adblock ativo