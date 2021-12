Cinco camarotes são notificados em vistoria para o Carnaval

Cinco camarotes apresentaram irregularidades em uma vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) nesta quarta-feira, 3, como preparação para o Carnaval 2018. Ao todo, oito notificações foram emitidas para os espaços, localizados nos bairros da Barra e Ondina (Circuito Dodô).

Os camarotes Planeta Band, Vila Mix, Skol, Club e o estúdio de uma emissora de TV foram alertados em relação aos cuidados durante a montagem. Além disso, os camarotes Skol, Club e o estúdio da emissora também foram notificados porque estavam erguendo suas estruturas sem a licença da secretaria, o que não é permitido por lei.

Durante as vistorias, foram verificadas a segurança do aterramento da rede elétrica instalada na estrutura, a tensão das coberturas e o dimensionamento dos calços e escadas. Além disso, os fiscais orientaram sobre a necessidade do cumprimento das regras de acessibilidade, a colocação do tablado, a proibição da invasão do espaço público e a implantação de itens e sinalização de segurança, bem como a disponibilidade de equipamentos contra incêndio e pânico.

Os trabalhos, em caráter preventivo, ocorrerão nos circuitos Osmar (Campo Grande/Avenida Sete), Praça Castro Alves e Dodô (Barra-Ondina), diariamente até o Carnaval. As estruturas consideradas de grande porte - dimensões com mais de 500 metros quadrados -, a Sedur determinou que seja respeitado o limite máximo de duas pessoas por metro quadrado. Ou seja: num espaço de 500 m² devem constar, no máximo, mil pessoas.

Serão feitas vistorias diárias até o Carnaval (Foto: Bruno Concha | Secom PMS)

Outro ponto que deve ser observado é a presença de duas duplas de brigadistas (quatro bombeiros civis) para estruturas com até 500 metros quadrados de área, com o objetivo de garantir a segurança dos usuários e funcionários dos espaços.

Os responsáveis pela montagem dos camarotes foram orientados pelos técnicos a evitar a ocupação dos espaços públicos, não interferir na mobilidade dos foliões e prezar pela segurança dos equipamentos públicos. Além disso, foram orientados também a cumprir as normas de cargas e descargas dos transportes para não prejudicar o trânsito da cidade.

