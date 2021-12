Cinco assassinatos são registrados na madrugada deste domingo em Salvador

Duas mulheres e três homens foram assassinadas na madrugada deste domingo, 4, na capital baiana. Os dados são do boletim diário da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Os primeiros casos foram registrados às 0h12, um na Travessa Acalanto, no bairro de São Cristovão e o outro na rua Oito de Dezembro, em São Gonçalo do Retiro.

A vítima de São Cristovão não foi identificada. Já a de São Gonçalo do Retiro se chama Rosiele Souza Barbosa, de 40 anos. Às 0h14 outro óbito foi registrado pela SSP-BA, desta vez no bairro do Uruguai. O homem não teve a identidade divulgada.

Às 2h39, uma vítima identificada como Helder Batista Farias, de 29 anos, morreu na rua Colombo, no bairro de São Caetano.O último registro foi de um homem que teria morrido na Avenida Vasco da Gama, no Dique do Tororó, às 3h15.

Todos os crimes são apurados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) delegacias territoriais da Polícia Civil.

adblock ativo