Cinco assaltantes de ônibus são presos nas últimas 12h

Três adultos foram presos e dois adolescentes apreendidos pela Polícia Militar, entre as 20h desta terça-feira, 31, e 6h desta quarta-feira, 31. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o grupo estava praticando roubos a coletivos em Salvador e Camaçari.

Com os criminosos foram encontrados dois revólveres calibre 38, munições, uma faca tipo peixeira, celulares, carteiras, além de relógios, mochilas e dinheiro que foram roubados dos passageiros.

Um homem identificado como Renivaldo dos Santos, foi preso na manhã desta quarta-feira, 31, após policiais da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/São Cristóvão) serem informados de que um homem estava roubando pessoas em um ponto de ônibus na BA-526 (CIA/Aeroporto), próximo a entrada de acesso ao Parque das Bromélias.

Segundo a SSP, Renivaldo assumiu ter praticado roubos a coletivos na região e informou ser morador do Engenho Velho da Federação. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, com cinco munições intactas.

Durante checagem de documentos foi constatada uma passagem dele, quando menor, pela Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), pela práica de homicídio. Em depoimento ele assumiu ter matado outras duas pessoas na adolescência.

Apreensões

Dois adolescentes (15 e 17 anos) foram apreendidos no bairro de Stella Maris, na noite desta terça-feira, 30, depois de roubarem o ônibus da empresa Consórcio Salvador Norte, que fazia a linha Estação Mussurunga-Praia do Flamengo.

Com eles a polícia recuperou cinco celulares, um relógio, uma mochila, além de uma faca tipo peixeira usada para ameaçar as vítimas. Os adolescentes residem no bairro de São Cristóvão.

Ainda na noite de desta terça-feira, Adesson da Silva Chaves e Lucas Washington da Silva roubavam um ônibus da empresa Cope/União, quando foram surpreendidos por guarnições do 12º Batalhão da Polícia Militar (Camaçari). Com a dupla foi apreendido um revólver calibre 38, recuperado um celular e uma pequena quantia em dinheiro.

