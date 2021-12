Cinco armas são apreendidas nas últimas 48h em Salvador

A Polícia Militar (PM-BA) aprendeu nas últimas 48 horas cinco armas de fogo nos bairros de São Cristóvão, do Bairro da Paz, do Calabar e Boca do Rio, todos em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o último flagrante ocorreu no início desta tarde desta terça-feira, 3, na rua Ubatã, localizada no Bairro da Paz.

Os policiais suspeitaram de um jovem de 18 anos e, durante a revista, encontraram um revólver calibre 38, munições, mais de mil porções de maconha prontas para a comercialização, um relógio e uma corrente.

De janeiro até esta terça, 3, as equipes alcançaram a marca de 28 armas apreendidas na capital baiana. Entre elas inclui-se uma metralhadora, duas espingardas, pistolas e revólveres.

Arma, dorgas e quantia em dinheiro apreendido pela polícia durante operação na capital baiana

adblock ativo