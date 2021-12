Cinco academias interditadas por irregularidades em Salvador

Cinco academias foram interditadas pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) em Salvador, nesta terça-feira, 3, durante a Operação Apollo II, que fiscaliza a regularidade e condições físicas dos estabelecimentos e a qualidade dos equipamentos. Além das interdições, a Sucom também emitiu sete autos de infração e 15 notificações para regularização de pendências identificadas.

Foram vistoriadas academias nos bairros de Matatu de Brotas, Luiz Anselmo, Chame-Chame, Cosme de Farias, Pau Miúdo, Ondina, São Gonçalo, Pernambués e Fazenda Grande do Retiro. A Sucom interditou as academias Halteres, em Luiz Anselmo, Duplo Impacto, em Cosme de Farias, Físico Salutti e "do André", ambas em Pau Miúdo, e Pro Fitness, em São Gonçalo.

Além disso, houve interdição parcial de equipamentos de musculação das academias W. Fitness e Megha Fitness,de Matatu de Brotas, por apresentarem riscos aos usuários. Já na Jump Way, no Chame-Chame, além de aparelhos, a sala de ginástica e o acesso à piscina também foram interditados.

Dos 13 estabelecimentos visitados, apenas dois (Life Fitness, na Fazenda Grande do Retiro, e Vibe Fitness, em Ondina, estavam regularizadas.

A operação, em conjunto com a Delegacia do Consumidor (Decon), com o Procon-Ba e com o Conselho Regional de Educação Física (CREF), contou com a participação de 40 agentes.

No final de outubro, dez academias em Salvador foram vistoriadas pela Operação Apolo. Na ocasião, seis estabelecimentos foram interditados.

Sucom interditou parcialmente equipamentos de musculação das academias (Foto: Divulgação/Sucom)

Agentes encontraram equipamentos que apresentavam riscos aos usuários (Foto: Divulgação/Sucom)

Ao todo, 15 notificações foram emitidas para regularização de pendências identificadas (Foto: Divulgação/Sucom)

