CIEE prevê 11 mil vagas de estágio nos estados da região Nordeste

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) prevê a abertura de 11.515 vagas nos estados da região Nordeste até o final de setembro. Esse total deriva das 56.660 oportunidades prevista para ser abertas em todo o país, para praticamente todos os cursos.

Os jovens interessados em ingressar em estágio devem acessar o portal www.ciee.org.br para se cadastrar gratuitamente. Aos que já são inscritos é importante atualizar os dados.

O aumento das vagas ocorre nesta época do ano para reposição de vagas, já que muitos contratos vencem coincidindo com a formatura de estudantes e com a efetivação de estagiários.

adblock ativo